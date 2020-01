Crisi del lavoro, anche Antonio Maria Rinaldi al convegno Conflavoro

Ci sarà anche il professor Antonio Maria Rinaldi nel convegno di sabato (11 gennaio) nella sede di Conflavoro Pmi Lucca in via del Brennero, 1040/BH intitolato Deindustrializzazione, crisi del lavoro, tutela del Made in Italy: quale futuro?. L’appuntamento è dalle ore 17 alle 19, al termine un aperitivo conviviale. Iscrizioni su info@conflavoro.lu.it.

Rinaldi, economista ed europarlamentare membro della commissione per i problemi economici e monetari, è noto per le sue posizioni fortemente critiche verso l’Unione. Con lui saranno presenti al confronto l’onorevole Mario Lolini vicepresidente della commissione agricoltura della Camera, Fabio Dragoni opinionista de La Verità e Domenico Caruso, consigliere comunale di Capannori. Il convegno è aperto a tutti: imprenditori, professionisti e semplici cittadini.