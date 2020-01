Emozione danza, la Crew hip-hop di Lorenzo campionessa d’Italia

Una calza decisamente ricca per Emozione Danza che nel giorno della Befana ha centrato a Riccione un risultato storico. L’accademia porcarese si è infatti aggiudicata la vittoria con la crew Dynamix nella categoria Over al MC Hip Hop Contest, in assoluto la competizione coreografica più importante in Italia.

La manifestazione, che quest’anno ha coinvolto oltre 2mila e 500 ballerini e coreografi giunti anche dall’estero, ha visto anche la partecipazione della crew formata da 19 talenti dell’accademia porcarese, sotto la direzione artistica di Cristiano Buzzi in arte Kris, volto noto del talent show Amici di Maria De Filippi.

La crew Dynamix, composta da ballerini fra 11 e 16 anni, ha letteralmente sbaragliato il campo, imponendosi nella categoria Over, in cui in genere gareggiano ballerini dai 16 anni in su. La competizione ha previsto due performance più una finale per le crew che hanno ottenuto il punteggio più alto. I ragazzi porcaresi hanno danzato su coreografie di Lorenzo Sorice, altro volto noto. “È stata una delle emozioni più grandi vedere concretizzarsi settimane di allenamento intensivo, di ansie, di pianti e sudore sia mio che dei ragazzi – dice Lorenzo -, non nego di essermi emozionato anche io come coreografo nel trovare approvazione dal pubblico, dai giudici e dai genitori dei ragazzi del lavoro svolto”.

Oltre che nella categoria Over, i giovani di Emozione Danza si sono distinti anche nelle varie battle, dove ogni ballerino si è esibito singolarmente nel proprio stile.

Questi i 19 giovanissimi che hanno regalato all’Accademia porcarese questo prestigioso risultato: Vanessa Bellini, Saumya Carmignani, Gabriele Cesaretti, Anna Donati, Maria D’Olivo, Federico Farnocchia, Penelope Finazzi, Beatrice Genovesi, Jasmine Giuliani, Andrea Guerrini, Daniele Lardieri, Gemma Luciani, Anna Matteoni, Gioele Miconi, Giona Orlandi, Samuele Ricci, Francesco Scaramucci, Sara Zoppi e Samuele Zoppi.

“Sapete che non amo fare elogi – commenta Kris – ma stavolta devo assolutamente dire grazie a questi splendidi ragazzi per l’impegno e il sudore che hanno versato in questo sfida, per aver ascoltato, per aver capito il messaggio che c’era in questo progetto. Grazie – aggiunge – perché voi della crew mi avete reso fiero e avete onorato il mio ruolo di Direttore artistico dell’Academy Of Excellence”.