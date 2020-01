Pietrasanta cardioprotetta, in arrivo altri due defibrillatori

Pietrasanta Cardioprotetta continua a crescere. Il progetto promosso dal Comune di Pietrasanta per dotare spazi pubblici, palestre e centri civici di una efficiente rete di defibrillatori salva-vita sarà ulteriormente potenziata nelle prossime settimane con l’attivazione di altri due nuovi punti.

Le due nuove postazioni saranno attivate al Cro di Capriglia e nella piazza antistante le attività commerciali a Ponterosso lungo la via Aurelia. Salgono così a tre i nuovi defibrillatori telecontrollati installati dall’amministrazione di Alberto Stefano Giovannetti in poco più di un anno. L’ultimo era stato inaugurato lo scorso marzo a Fiumetto.

La presenza dei defibrillatori, e soprattutto della rete di Angeli del cuore, volontari abilitati all’utilizzo dell’apparecchio che hanno seguito un apposito un corso, ha permesso di salvare la vita in due occasioni a due sfortunati cittadini.

Il progetto, che ha come referente il consigliere Giacomo Vannucci, è coordinato dall’assessorato all’associazionismo di Andrea Cosci. “Ringrazio il comitato Ponterosso nel Cuore per aver contribuito, in maniera importante, all’acquisto della postazione – spiega Vannucci – Così come ringrazio il Circolo Soms di Capriglia per averci accompagnato in questo percorso di tutela collettiva. Questo è un progetto dove pubblico e privato hanno trovato una perfetta sintesi di collaborazione e condivisione degli obiettivi. I defibrillatori – spiega ancora – hanno già dimostrato di essere strumenti decisivi per salvare la vita. Ed è questo quello che conta”.

Un defibrillatore è oggi presente in Piazza Duomo, in Piazza XXIV Maggio a Tonfano, in piazza Don Oscar Perich a Strettoia, nella piazza della frazione del Crociale e a Valdicastello, di fronte al Liceo Artistico Stagio Stagi, al Pollino, Piazza del Crociale, Capezzano Monte e Fiumetto oltre che in tutti gli impianti sportivi, centri civici ed il polo formativo dell’Osterietta.