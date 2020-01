‘Rooms and Sea’, le opere di Piero Scandura in mostra

Piero Scandura in mostra a Pietrasanta con Rooms and Sea. E’ in programma sabato (11 gennaio) alle 17 nella Sala delle Grasce nel complesso del Chiostro di S. Agostino, la mostra dell’allievo del maestro Umberto Buscioni. L’evento è promosso dal Comune di Pietrasanta nell’ambito del programma di eventi espositivi del 2020.

La mostra è il trionfo della tematica delle ‘Stanze‘ intese come luogo metafisico. L’oggetto di arredamento diventa pretesto per raccontare ciò che supera lo spazio visivo del quadro. L’artista propone, con la sua personale visione, una profonda riflessione sul senso dell’attesa e dell’accoglienza.

Numerose sono le mostre che hanno caratterizzato la sua esperienza artistica dal 1996 ad oggi: Dada Sarzana, Carrara, Torre Medievale di Fosdinovo, Pietrasanta, Castello di Garlenda, Palazzo Ducale di Massa, Biennale d’Arte del Mediterraneo fino a esporre a livello internazionale le sue opere arrivando in Francia nel 2017 e a Berlino nel 2019.

L’artista, dal 1996 al 1998, ha aderito al gruppo di artisti che ha esposto nella Galleria d’arte Atelier di Carrara con cui ha partecipato all’organizzazione di mostre d’arte organizzate da Giorgio Di Genova e da Guglielmo Gigliotti. L’incontro con questi e la vicinanza con Lattanzi ha caratterizzato la sua esperienza artistica ed in particolare la “scrittura automatica”, iniziata con la mostra “Pensieri in corso” punto di riferimento negli anni ‘80-‘90 di molte sperimentazioni artistiche. Nel 1999 ha intrapreso varie collaborazioni con il Comune di Fosdinovo, la Provincia di Massa-Carrara e la Regione Toscana per organizzare manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

Nel 2012 è stato inserito dalla Barbara Paci art gallery di Pietrasanta come artista nel catalogo della Fiera d’arte di Verona e con il Patrocinio della stessa ha presentato presso il Palazzo Ducale di Massa una “personale” dal titolo “Stanze” a cura di Cinzia Compalati.

La mostra resterà aperta venerdì e sabato dalle 15,30 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,30.

L’ingresso è libero.