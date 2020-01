Sold out a Pietrasanta per il Romeo & Giulietta di Ale e Franz

Prosegue con successo la stagione invernale del Teatro comunale di Pietrasanta e la Fondazione Versiliana registra il tutto esaurito per lo spettacolo in scena domani (10 gennaio) alle 21, quarto titolo del cartellone realizzato insieme a Fondazione Toscana spettacolo e con la consulenza artistica de Lo Studio Martini .

I biglietti sono infatti andati tutti esauriti sia in platea che in galleria per Romeo & Giulietta, Nati sotto contraria stella, parodia comica e al tempo stesso poetica, che vedrà protagonisti il mitico duo Ale e Franz.

Al loro fianco nello spettacolo diretto da Leo Muscato, ci sarà una compagnia di soli uomini (Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, e con la partecipazione straordinaria di Paolo Graziosi) impegnati a sostenere tutti i ruoli della pièce, maschili e femminili.

I veri protagonisti di questo Romeo & Giulietta non sono i personaggi dell’opera, ma sette vecchi comici girovaghi che si presentano al pubblico per interpretare la dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo.

“Nessuna provocazione en travesti – spiega il regista Leo Muscato – piuttosto il voler riprendere la tradizione del teatro elisabettiano dei tempi di Shakespeare, quando in scena ci andavano solo gli attori maschi”.

Rivali e complici allo stesso tempo, i protagonisti non si rendono conto che, sul palcoscenico, non riescono neanche a dissimulare i loro rapporti personali fatti di invidie, ripicche, alleanze, riappacificazioni. Presi singolarmente, sembrano avanzi di teatro, messi insieme, formano una compagnia tragica involontariamente comica che nonostante tutto riesce a far vincere su ogni cosa la storia dei due amanti e anche a far commuovere.

Il prossimo spettacolo della stagione 2019-2020 del Teatro comunale di Pietrasanta sarà L’acqua cheta in scena mercoledì 5 febbraio a cui seguiranno Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz ( 13 febbraio), Tartufo con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio (27 febbraio), Coast to Coast con Rocco Papaleo (5 marzo) e Un comico fatto di sangue con Alessandro Benvenuti (31 marzo).

La stagione del Teatro comunale di Pietrasanta è promossa e organizzata da Fondazione Versiliana insieme a Fondazione Toscana spettacolo e con la consulenza artistica de Lo Studio Martini. Info 0584 265733 www.versilianafestival.it