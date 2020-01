Via Sarzanese, la maggioranza: “Le piante pericolose saranno tagliate da Anas”

“I sei alberi pericolanti sulla Sarzanese saranno tagliate a carico di Anas“. E’ questa la risposta delle forze di maggioranza del comune di Massarosa, dopo le parole critiche del Partito democratico e di Sinistra Comune per la mala gestione del verde da parte dell’amministrazione.

“Ora si preoccupano di qualche ramo caduto quando in 10 anni non hanno fatto alcuna manutenzione sugli alberi del nostro territorio – rispondono i rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Civica Massarosa -. Per il taglio delle fronde hanno lasciato zero euro nel bilancio triennale, come zero è il capitolo di bilancio per la manutenzione delle piante e del verde sulla Sarzanese pur essendo passata di competenza comunale dal 2018. Però hanno il coraggio di inviare comunicati stampa per continuare a sviare l’attenzione sulla situazione che ci hanno lasciato”.

“Dopo dieci anni di totale incuria degli alberi del nostro Comune, a questo sindaco e a questa amministrazione va il merito di aver avviato fin dai primi giorni di insediamento un contatto diretto con Anas e, in poche settimane, aver ottenuto che due tecnici dell’ente che gestisce la via Sarzanese venissero a fare un sopralluogo – spiegano le forze di maggioranza -. Ed è sempre merito di questa amministrazione se quelle sei piante a rischio da anni saranno tagliate a costo zero per il Comune di Massarosa, ma a totale carico di Anas. E’ evidente che se avessero previsto risorse in bilancio anziché portare al fallimento il Comune, l’intervento sarebbe già potuto avvenire direttamente. Quindi, non essendo possibile avviarlo subito per causa loro, il sindaco ha almeno trovato una soluzione alternativa a costo zero per il Comune”.