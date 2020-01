Chiude ufficio protesi al Versilia, interrogazione di Marcheschi (Fdi)

Ufficio protesi al Versilia, nella polemica interviene anche il consigliere regionale Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia.

“Visto che la sanità pubblica deve essere accessibile a tutti – dice – con minor costi e maggiori servizi, perché è stata annunciata la chiusura dell’ufficio protesi dell’ospedale Versilia? Con un’interrogazione chiedo al presidente Rossi come la Regione intenda intervenire per mantenere aperto tale centro”.

“Tale ufficio protesi – prosegue – è essenziale per l’intera Versilia e non solo, ogni anno gestisce infatti circa 6000 richieste di anziani e disabili. Gli ausili sanitari sono uno strumento molto importante per migliorare la qualità della vita delle persone anziane, disabili o affette da gravi malattie e la chiusura di tale centro, che forniva in tempi brevi diversi ausili, creerà gravi difficoltà agli utenti ed alle loro famiglie, costretti a rivolgersi al Cup, con tempi di risposta notevolmente dilatati”.

“Da tempo, purtroppo, l’ospedale Versilia – conclude – è oggetto di un progressivo smantellamento dei servizi con conseguenti disagi soprattutto a danno della popolazione più debole”.