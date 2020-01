Ersu, Cgil sottoscrive l’accordo per il passaggio di 17 lavoratori da Sea Risorse

Rimane accesa la tensione sulla questione dei lavoratori dopo il passaggio da Sea Ambiente a Ersu. Questa mattina (10 gennaio) la Cgil ha sottoscritto l’accordo per il passaggio di 17 impiegati sull’appalto di igiene ambientale del Comune di Camaiore sulla base di un accordo sottoscritto da Sea Risorse ed Ersu.

“Nell’accordo abbiamo precisato tutte le garanzie per i lavoratori anche in previsione di possibili scenari futuri vista l’evoluzione della vicenda non sempre prevedibile – rende noto il sindacato -. Riteniamo di aver raggiunto lo scopo di salvaguardare i posti di lavoro, evitando l’eventualità di dover gestire esuberi, già paventati poco tempo fa. Purtroppo, non abbiamo ancora nessuna certezza per quanto riguarda Sea Ambiente dalla quale non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, utile a tranquillizzare le orgnizzazioni sindacali circa le garanzie occupazionali”.

A fronte dell’apertura di uno stato di agitazione, fa sapere Fp Cgil, lunedì (13 gennaio) alle 15 la prefettura di Lucca ha convocato un incontro, come richiesto dalle organizzazioni sindacali. “Essendo di fatto tramontata l’opzione di passare i lavoratori addetti all’appalto di Camaiore alle dipendenze dell’Ersu – conclude – si cercherà quantomeno di avere garanzie, in accordi sottoscritti, da parte di Sea Ambiente per la salvaguardia occupazionale, chiarendo quali saranno le attività che consentiranno di mantenere l’organico attuale e da chi e come saranno finanziate”.