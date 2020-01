Niente linea telefonica e wifi all’ospedale, la denuncia di Uil Pensionati

Niente linea telefonica e wi-fi al San Luca, la denuncia della Uil. A parlare, con un pizzico di ironia, è il segretario della struttura territoriale della Uil Pensionati di Lucca, Guido Carignani, che si fa carico così delle molte lamentele arrivate agli uffici del sindacato nei giorni scorsi.

“All’ospedale San Luca di Lucca – dice – è impossibile parlare con i pazienti ricoverati perché i cellulari non prendono. In tantissime zone della struttura, inaugurata nel 2014, il segnale è completamente assente sin dai primi giorni. Sono passati tanti anni, sono stati fatti tanti lavori e realizzate diverse migliorie ma la comunicazione con l’esterno resta inesistente. I parenti degli ospiti sono costretti a venire di persone se vogliono parlare con loro. Altrimenti non ci resta che la ‘corrispondenza d’amorosi sensi’… anche fra i vivi”.

“La linea, seppur debole – prosegue Carignani – arriva solo in alcune parti dell’ospedale. Per il resto i cellulari sono completamente muti. I pazienti costretti a restare a letto, operati, malati o che per qualsiasi altro motivo, non possono quindi comunicare con l’esterno, con i parenti. Ed è un disagio incomprensibile considerando il livello tecnologico disponibile oggi, anche a basso costo”.

“Un enorme disagio per l’utenza che non possiamo accettare – conclude lòa nota – facendo riferimento in particolare a quella fascia di popolazione più fragile come possono essere proprio gli anziani. Chiediamo alla dirigenza dell’Usl Toscana nord ovest di prendere provvedimenti e intervenire al più presto: è un’urgenza che non è più rinviabile”.