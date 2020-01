Ricci (Fdi): “Preoccupati dalle tante chiusure di attività a Capannori”

Chiusure di attività nel Capannorese, interviene il coordinatore di Fratelli d’Italia di Capannori Paolo Ricci: “Siamo fortemente preoccupati – dice – per la chiusura di molte aziende sul nostro territorio, tra cui la cartiera Pieretti ed il calzaturificio Petrini, oltre a molti bar e botteghe di paese”

“Capannori – commenta – è sempre stata una zona ricca di lavoro, che ha permesso ai propri cittadini di vivere serenamente e con poche preoccupazioni; ultimamente purtroppo la situazione sul nostro territorio è cambiata radicalmente, ed è per questo motivo che chiediamo maggior attenzione al sindaco e al comune stesso affinchè si dimostri più aperto ed accogliente verso le attività produttive, al fine di aumentare la domanda occupazionale”.

“Nei prossimi mesi come Fdi – conclude Ricci – ci occuperemo di dar vita ad iniziative volte a conoscere la reale salute delle imprese capannoresi ed invitiamo la giunta ad occuparsi in maniera concreta per impegnarsi in attività di sviluppo del lavoro, confrontandosi con le forze di minoranza: ci sono delle mozioni che devono essere discusse ed attendiamo risposta da parte della nostra giunta comunale”.