Versilia, aumentano le visite prenotabili in open acces

Aumentano in Versilia le prestazioni offerte in open access, alla dermatologica e all’eco addome si aggiungono le prime visite cardiologiche con elettrocardiogramma ed ecocolordoppler cardiaco, pneumologiche con spirometria semplice e chirurgiche.

Grazie al sistema open access, per i cittadini versiliesi, il tempo di attesa massimo per queste prestazioni è mantenuto sotto i 10 giorni, cioè entro i limiti previsti per le visite brevi, quindi tutte le prescrizioni cardi logiche, pneumologiche, ecografiche, dermatologiche, chirurgiche, non urgenti di primo accesso, ovvero quelle provenienti dai medici di medicina generale, con qualsiasi priorità, vengono soddisfatte con appuntamento entro i 10 giorni.

La modalità dell’open access, che richiede un notevole impegno organizzativo, è finalizzata all’appropriata e tempestiva risposta assistenziale per pazienti con sintomatologia acuta (nuovi sintomi o riacutizzazione di una patologia cronica), ai quali viene garantita l’erogazione in tempi adeguati a tali situazioni cliniche, in modo da poter concludere tempestivamente il quesito diagnostico che ha condotto alla prescrizione