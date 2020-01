Altopascio, rimosse a Tavolaia quattro carcasse di auto e un furgoncino abbandonati da tempo. A renderlo noto è il sindaco Sara D’Ambrosio. Stessa azione è stata compiuta in Corte Boggi a Badia Pozzeveri.

“Non sono spariti nel nulla – dice il sindaco – Sono stati rimossi e smaltiti grazie al lavoro che portiamo avanti mese dopo mese anche con l’ufficio ambiente, oltre che con la polizia municipale e Ascit, sotto la supervisione dell’assessore Daniel Toci e, come in quest’ultimo caso, del presidente del consiglio comunale Sergio Sensi. Un lavoro di ricognizione del territorio, mappatura delle situazioni critiche, scrematura e smistamento delle segnalazioni”.

“Un lavoro impegnativo, delicato, talvolta anche scomodo – prosegue il sindaco – portato avanti dagli uffici e da ognuno di noi, che ha questi obiettivi: non far cadere nel vuoto neppure una delle segnalazioni che ci mandate, ripristinare e affermare la legalità sempre e comunque e tenere pulito e curato il nostro territorio. Solo nel 2019 abbiamo destinato a questa attività di bonifica da rifiuti speciali (quali sono i mezzi abbandonati) oltre 10mila euro, contro una media storica di risorse dedicate a questo tema di 2mila euro. La differenza tra il dire e il fare sta tutta qui. E noi facciamo e non ci fermiamo”.

Questi i canali attivi per le segnalazioni: informa@comune.altopascio.lu.it; Urp: 0583.216455; Ascit: 800.942951; polizia municipale: 0583.216338, 335.8030440.