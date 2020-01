Visite guidate e percorso multimediale per i 110 anni dalla nascita di Tobino

Una narrazione storica attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata con racconto scenico-musicale. È il programma dell’incontro che si terrà giovedì prossimo (16 gennaio) alle 10 all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano e che rientra nelle iniziative in occasione del centodecimo anniversario dalla nascita dello psichiatra e scrittore Mario Tobino.

La visita prevede un tour all’interno dell’ex ospedale psichiatrico: il cortile della direzione, il chiostro del pozzo, il chiostro della divisione femminile e quello della divisione maschile, il laboratorio radiografico, la sala dell’arteterapia, le antiche scale, la chiesa, il cinema, la camerata e le cucine.

Il percorso espositivo museale si snoda lungo la restaurata Casa Medici, sede della Fondazione, le stanze e l’itinerario espositivo Stanze con vista sull’Umanità, dove sono raccolte testimonianze e strumenti legati alla storia assistenziale dell’antico manicomio.

Le animazioni artistiche accompagneranno i visitatori con letture tobiniane e azioni sceniche, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale svoltesi a Maggiano negli anni Sessanta. Il percorso artistico è realizzato dalla Fondazione Tobino con il supporto della Associazione lucchese arte e psicologia, in collaborazione con MT6 ArtGroup, Società medico chirurgica lucchese, Associazione Tobino, Associazione Archimede e Confesercenti Lucca.

“Siamo felici di sostenere questa iniziativa– commenta la presidente della Società medico chirurgica lucchese, Daniela Melchiorre – La collaborazione e il sostegno che cerchiamo di dare a importanti istituzioni del territorio come la Fondazione Tobino, anche grazie al partenariato che abbiamo firmato, è un nostro impegno costante. E’ fondamentale per la città e i turisti poter fruire di eventi di questo tipo, perché la cultura, come sosteniamo da tempo, è salute.”

“Due gli obiettivi di questo incontro – commenta Enrico Marchi, psichiatra e presidente di Alap – avvicinare e spiegare. Avvicinare le persone alla figura di Tobino e diffonderne la conoscenza, e spiegare che cosa è la malattia mentale, cercando di abbattere lo stigma che ancora oggi circonda i malati psichiatrici.”

Possibilità di pranzo rievocativo storico-letterario nell’antica filanda o presso una delle storiche osterie che a tutt’oggi conservano memoria e tradizioni del periodo manicomiale.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti telefonare al numero 0583.327243 dal lunedì al venerdì 8,30-13,30, oppure alla segreteria Alap 339.8745260 anche tramite Whatsapp