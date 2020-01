Alla chiesa di San Pietro Somaldi la benedizione degli animali

Si rinnova anche per il 2020 il rito della benedizione degli animali che, quest’anno, si svolgerà alla chiesa di San Pietro Somaldi anzichè in piazzale Arrigoni come negli anni passati.

Il rito sarà officiato dall’arcivescovo Paolo Giulietti che è stato ben lieto di proseguire quanto svolto precedentemente da monsignor Italo Castellani nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate.

L’appuntamento è per domenica prossima (19 gennaio) alle 15.

L’iniziativa è stata riportata in città, otto anni fa, dall’Anpana (Associazione nazionale protezione animali natura ambiente) sezione di Lucca, in collaborazione con l’arcidiocesi di Lucca.

Anpana ricorda come “al di là delle proprie convenzioni o appartenenze religiose, sia importante la tradizione della benedizione degli animali e quanto rappresenti un passo fondamentale nel rispetto di ogni creatura vivente e nel rispetto dell’armoniosa convivenza”.

Durante il rito gli animali dovranno obbligatoriamente essere custoditi in modo adeguato (cani al guinzaglio, gatti nei trasportini, volatili nelle gabbiette, eccetera). Saranno anche presenti, salvo emergenze dell’ultima ora, alcune Unità Cinofile di Soccorso di Anpana.

A tutti i partecipanti, oltre al consueto attestato di partecipazione in ricordo della benedizione 2020, sarà consegnato, fino ad esaurimento scorte, un campioncino omaggio di cibo per cani Vet-Line, offerto dal negozio ViviBio di Lunata.

Per informazioni è possibile contattare il 366.2780347.