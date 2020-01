Un anniversario per rilanciare la vita cristiana, sociale e culturale di un luogo simbolo della città come la cattedrale di Lucca che, nel 2020, compie 950 anni di vita. Saranno davvero moltissime ed eterogenee le iniziative che abbracceranno l’intero arco dell’anno, a partire da sabato prossimo (18 gennaio) fino al 19 dicembre prossimo.

L’edificio, voluto da Alessandro II e consacrato il 6 ottobre 1070, subentrò ad uno più antico e nel corso del tempo è stato oggetto di costanti evoluzioni.

Foto 3 di 8















Stamani (11 gennaio) per presentarle nella sala del Capitolo della Sagrestia della cattedrale sono intervenuti il vescovo Paolo Giulietti ed il rettore don Mauro Lucchesi. In programma ci sono conferenze, mostre, convegni, pubblicazioni, visite guidate, attività didattiche, eventi musicali ed importanti interventi di riqualificazione dell’edificio e di restauro dei suoi monumenti più importanti, a partire da Ilaria del Carretto e dal Volto Santo.

“Celebrare questa ricorrenza – è l’analisi di monsignor Giulietti – è importante per rilanciare e rinnovare la nostra vita cristiana e sociale in questo tempio, un vero e proprio organismo vivente. Sapete perché le cattedrali sono così grandi? Perché vogliono accogliere davvero tutti”, il messaggio da leggere tra le pieghe.

Secondo il vescovo, ancora, “iniziative culturali, religiose, turistiche e didattiche portate avanti in quella che è la bandiera della nostra città avranno risvolti importanti sotto ogni aspetto del vivere comune. Il programma è estremamente ambizioso: partiamo dal rinnovamento del corpo, che è l’edificio, perché le cattedrali sono sempre state in evoluzione nel corso della storia. Questo corpo – conclude – sarà il cuore cittadino intorno al quale veicolare tante iniziative”.

Tra i lavori ai quali il vescovo si riferisce principalmente ci sono le opere necessarie per dotare l’edificio sacro di un impianto di riscaldamento efficace, oltre che di un nuovo impianto di amplificazione. “Si vede – sorride – che i nostri predecessori non soffrivano il freddo”.

A Don Mauro Lucchesi il compito di presentare il denso programma: “La cattedrale parla – ricorda a tutti – ogni giorno. Ci lascia messaggi attraverso gli altari, le lapidi, le sculture e i simboli sulle facciate e nelle navate. Per fare in modo che si instaurasse un dialogo con la città, ci siamo fatti dare una mano: l’abbiamo chiesta in particolare ad Anna Maria Giusti, lucchese già consulente per l’Opificio delle pietre dure. Grazie ai suoi contatti abbiamo potuto costruire una serie di eventi con relatori di grande spessore. Oltre a questo, abbiamo ricevuto il sostegno delle Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, del Comune e della Provincia”.

Gli eventi

Il primo evento in programma è previsto per sabato (18 gennaio) alle 16,30 a Palazzo Ducale, quando lo storico Franco Cardini e il cardinale Gualtiero Bassetti interverranno sul tema 1070-2020 Storia e vita di una cattedrale.

Le conferenze

La ricchezza del patrimonio artistico dei San Martino troverà testimonianza in un ciclo di ben 17 conferenze che si succederanno lungo tutto il corso del 2020. Con Dieci secoli di arte in San Martino verranno ripercorse le affascinanti tappe di un percorso che ha contribuito alla configurazione artistica della cattedrale; con San Martino di Lucca: 950 anni di arte in cattedrale, si intende invece favorire una maggiore conoscenza della cattedrale in tutto il territorio.

Le mostre

Con Labirinti: mito, simbolo, gioco si prende spunto dal celebre labirinto del XII secolo scolpito su marmo all’esterno della cattedrale, per coinvolgere le persone – anche attraverso una videoproiezione del labirinto sulla piazza antistante – in un percorso alla scoperta di messaggi “nascosti” e che converge verso il cuore della vita cittadina.

Dal 20 settembre al 29 novembre, inoltre, sarà visitabile la mostra documentaria sulla cattedrale all’archivio di Stato di piazza Guidiccioni. Un’iniziativa che è frutto della collaborazione tra archivio di Stato, biblioteca statale e archivio storico diocesano.

I convegni

Dal 25 al 27 novembre è in programma il convegno All’ombra di San Martino: storia, arte, devozione. L’iniziativa, nata in collaborazione con Imt, verrà ospitata all’auditorium di Santa Lucia.

L’11 giugno ecco invece San Martino cantiere di restauro e conoscenza, all’auditorium della Fondazione Bml. Nel corso dell’ultimo decennio la cattedrale è stata oggetto di numerosi interventi di riqualificazione e restauro: il convegno consentirà agli esperti di settore di darne conto, indicando anche le prospettive future.

Pubblicazioni

Tante le pubblicazioni in programma, strumento prezioso per fare il punto sulle nuove conoscenze acquisite intorno al monumento sacro grazie alle ultime ricerche storiche. Tra di esse si ricordano: Le opere di Matteo Civitali; San Martino a Lucca. Storie di una cattedrale; Il Capitolo della Cattedrale di Lucca. Storia del collegio dei canonici di San Martino dalle origini al XX secolo; San Marino, cantiere di restauro e conoscenza; All’ombra di San Martino: storia, arte, devozione; il Catalogo della mostra documentaria sulla cattedrale; il Catalogo della mostra Labirinti: mito, simbolo, gioco.

Visite guidate

In occasione del 950esimo anniversario della cattedrale l’associazione Terzo Millennio, in collaborazione con l’Opera del Duomo, la Cooperativa Idea e la parrocchia del centro Storico, propone un percorso storico artistico per riscoprire l’edificio sacro. La prima iniziativa è prevista per l’8 febbraio con La leggenda di San Paolino e le origini del cristianesimo lucchese, alle 15,30 nella chiesa di San Paolino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a segreteria@museocattedralelucca.it o recarsi alla biglietteria del museo della cattedrale (è previsto un contributo di 3 euro a persona per visita).

Attività didattiche

Grande attenzione verrà riservata alle scuole: l’idea è quella di creare attività didattiche per favorire l’incontro tra i giovani e la cattedrale. L’associazione Terzo Millennio proporrà alcuni itinerari specifici alle scuole; inoltre è in corso un accordo, tramite la provincia, con i docenti degli istituti artistici del territorio. L’archivio storico diocesano, inoltre, farà un laboratorio sui documenti storici.

Eventi musicali

Cattedrale e musica costituiscono un binomio inscindibile da secoli: per questo, in programma, ecco un festival organistico internazionale di 11 concerti (primo appuntamento a Pasqua). Sono inoltre già previsti un concerto omaggio di Lucca Classica (1 maggio), uno della Sagra Musicale (24 maggio) e uno degli studenti del Boccherini (6 ottobre). A questi eventi si aggiungeranno ulteriori manifestazioni nel corso dell’anno.

Ri-Scoperte

Un’altra iniziativa di grande rilievo consiste nella possibilità, al termine della messa domenicale (11,30) di assistere alla presentazione di documenti che riguardano la vita della cattedrale dal dodicesimo al diciannovesimo secolo. Si tratterà di appuntamenti di un quarto d’ora circa, con tanto di scheda descrittiva che sarà donata ai partecipanti.

La prima iniziativa è prevista per il 2 febbraio alle 11,30, con Il privilegio di Alessandro II.

Altre iniziative programmate

Tra le altre importanti iniziative in programma c’è anche Il ritorno di Ilaria: il celebre monumento, allontanato dal transetto sinistro a causa di lavori nel 1995, è stato nel tempo ospitato dalla Cappella di Sant’Apollinare, datata 1401. Anche se i lavori al transetto sono stati conclusi nel 2017, la Cappella è apparsa il luogo più indicato dove continuare ad ospitare la scultura: per questo motivo verranno eseguiti lavori per una nuova illuminazione ed adeguati impianti didattici, per valorizzare ancora di più l’ambiente ed il tesoro che custodisce.

Indagini diagnostiche sul Volto Santo: fondamentale saranno anche le opere di approfondimento e ricerca sullo stato di salute del Volto Santo che l’istituto di fisica applicata di Firenze (che fa parte del Cnr) svolgerà a titolo gratuito. Sotto la lente d’ingrandimento finirà lo stato di conservazione dell’opera: i risultati dell’indagine diranno se sarà necessario un restauro conservativo.

Una medaglia commemorativa

Per i 950 anni di vita della Cattedrale è stata inoltre coniata una medaglia commemorativa in bronzo: la tiratura è limitata a cento pezzi. Realizzata dalla Bottega di Nello, su disegno e modello di Cesare Giovacchini, verrà donata ai numerosi ospiti e relatori.

Per il calendario completo delle iniziative è possibile consultare i siti www.museocattedralelucca.it e www.musicaincattedralelucca.com, oltre alle pagine Facebook museocattedralelucca e Cattedrale di S. Martino Lucca.

Il progetto si avvale della consulenza scientifica della dottoressa Annamaria Giusti, mentre la segreteria tecnico – scientifica è curata dal dottor Francesco Niccoli.