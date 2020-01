Del Ghingaro verso candidatura bis: “Mi piace partire e finire la via che ho di fronte”

Giorgio Del Ghingaro correrà per il bis alla carica di sindaco di Viareggio. È lui stesso, con un post sui social, a respingere l’ipotesi di una sua possibile candidatura alle regionali.

“C’è un bel proverbio arabo – scrive – che dice Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Pensate a quante volte qualcuno ha provato ad interrompere la nostra corsa. A quando altri vorrebbero far finire un sogno, oppure quando per mille motivi raccontano frottole per fermarti o mettono ostacoli sulla via per farti allungare il percorso”.

“Ecco, a me piace arrivare sempre al traguardo – chiarisce il sindaco – partire e finire la via che ho di fronte, non perchè sono ostinato, ma perchè sono serio. Quindi i cani che abbaiano mi fanno solo compagnia mentre cammino. E continuo a camminare”.