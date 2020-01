L’Ora di Teatro, nuovo appuntamento ai Rassicurati di Montecarlo

Domani (12 gennaio) dalle 16 al teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la settima giornata dell’undicesima edizione del festival nazionale Città di Montecarlo L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale organizzato dalla Fita – Comitato provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Alle 16, la compagnia teatrale I Sorvegliati Speciali della cooperativa sociale La Mano Amica, formata dagli ospiti ed operatori della comunità terapeutica Il Mirto, della struttura sanitaria casa famiglia Kairos, della casa famiglia Le Margherite, della casa famiglia La Futura, dalla comunità terapeutica per minori Villa Toscano, dagli operatori e ragazzi del centro attività diurne La Bricola gestite dalla cooperativa sociale La Mano Amica, dagli ospiti del progetto lavoro dell’associazione Archimede e dai volontari dell’associazione di volontariato NormalMente, presenterà La guerra dei due pianeti – Marte e Venere di e con la regia di Katiuscia Giannecchini e Stefania Mariggiò.

Alle 17,30, in concorso, la compagnia Ronzinante Teatro di Merate metterà in scena Camping di Lorenzo Corengia.

Camping è il nome di una roulotte, lì ferma dal 1992 davanti al lago di Memphremagog nel Vermont. Camping è diventata negli anni la cornice perfetta dei momenti di svago di tre amici newyorkesi, Ethan, Sean e Brian e poi di Elisabeth, la compagna di uno di loro. Ogni occasione è buona per andare “da” Camping: il lago, qualche birra, la pesca e la pace di un posto tutto loro; l’evasione temporanea di un campeggio che trasforma semplici momenti in fotografie di spensierata felicità.

Ma la vita, a volte, non aspetta che tutto finisca con dei bei ricordi legati ad un luogo magico: i tre amici dovranno affrontare una sfida più grande di loro, più grande della loro amicizia, superabile solo con una scelta estrema da cui non si può tornare indietro. La dimensione del tempo perderà la sua importanza per svanire tra le pieghe dei ricordi ed un presente difficile da accettare. La tristezza ed il dolore avranno come inaspettate compagne di viaggio la gioia e la risata. La vita, in fondo, ha una trama molto semplice: si nasce, si vive, si muore; quello che ci sta in mezzo è un magnifico puzzle di momenti, gesti, ricordi, emozioni e migliaia di fotogrammi che si imprimono. E poi ci sono dei luoghi che diventano la cornice imperfetta della nostra vita, uno di questi luoghi è Camping.

Il festival L’Ora di Teatro si concluderà domenica (19 gennaio) sempre dalle 16, con il primo festival nazionale di regia teatrale Buio, Sipario, Luce!. Sette registi con il supporto delle compagnie di riferimento si cimenteranno nella terza scena del secondo atto de Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello.

A seguire si terranno le cerimonie di premiazione di entrambi i festival, L’Ora di Teatro e Buio, Sipario, Luce!.

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa 8 euro (4 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320.6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla Fita Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.