Lucchese, pari rocambolesco a Grosseto

Juniores nazionali, torna in carreggiata il Ghiviborgo che con un sonoro poker alla Fezzanese aggancia proprio i liguri in terza posizione. In rete Del Re, autore di una doppietta, Pazzaglia e Fomov.

Si ferma invece il Real Forte Querceta che si fa superare in casa dalla capolista Sangiovannese. A Grosseto la Lucchese strappa un 3-3 rocambolesco. A chiudere il quadro delle lucchesi la sconfitta del Seravezza sul campo del San Donato Tavarnelle.

I risultati

Aquila Montevarchi – Città di Pontedera 4-0

Ghiviborgo – Fezzanese 4-0

Grosseto – Lucchese 3-3

Aglianese – Ponsacco 1-1

Real Forte Querceta – Sangiovannese 0-1

San Donato Tavarnelle – Seravezza 1-0

Follonica Gavorrano – Tuttocuoio 4-1