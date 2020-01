Del Ghingaro annuncia: “A Viareggio 1,5 milioni di lavori alle scuole”

Viareggio, il sindaco Del Ghingaro rivendica i risultati ottenuti con il primo mandato, in attesa di correre per il bis e annuncia nuovi investimenti per l’edilizia scolastica.

“Mentre imperversano le improbabili chiacchiere inutili dei soliti noti – dice – e le veline in politichese dei partiti che hanno mandato in dissesto la città, noi si lavora. Le scuole, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sono una assoluta priorità. Ecco perché investiamo su di loro mettendo a posto le scuole, dopo anni in cui le passate amministrazioni le avevano dimenticate e lasciate andare al degrado”.

“Sistemato il dissesto – prosegue Del Ghingaro – rimessi a posto i conti ora possiamo destinare altre rilevanti risorse, oltre a quelle già spese in questi anni, alle cose davvero importanti e per noi le scuole sono al primo posto. Queste sono azioni concrete, i fatti che contano”.

Sui lavori pubblici, sottolinea il sindaco, saranno spesi 1,5 milioni per le scuole comunali di Viareggio. “Si tratta – dice il sindaco – di lavori di manutenzione a tutte quelle che in termini tecnici si chiamano strutture orizzontali: quindi soffitti, controsoffiti, pavimenti, architravi delle porte e delle finestre”.

Il sindaco elenca tutti gli interventi per scuole primarie, secondarie e materne. Quelli più significativi riguarderanno la primaria Vera Vassalle e la primaria Lambruschini per lavori alle coperture e alle facciate. Saranno spesi quasi 59mila euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti elettrici e anti incendio negli edifici scolastici.