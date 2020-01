Zappia (Lega): “Piscina comunale, il riscaldamento non basta”

Niente riscaldamento alla piscina comunale di Capannori. A segnalare il disguido il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia.

“Mi è stata segnalato da alcuni sportivi – dice – quanto sta accadendo in questi giorni di temperature polari. Il rientro per gli utenti della piscina comunale al freddo ha scoraggiato numerosi sportivi che abitualmente si recano all’impianto sportivo per trascorrere qualche ora di sano relax e alcuni di loro si sono rifiutati di rinnovare gli abbonamenti”.

“Hanno chiamato in Comune – prosegue Zappia – dove hanno detto di rivolgersi al direttore della piscina che attribuisce la colpa alle rigide temperature esterne. Ma i termosifoni negli spogliatoi sono appena tiepidi, così come nel piano vasca. Buttarsi in acqua diventa un’impresa titanica a quelle temperature. Eppure si pagano abbonamenti a lungo termine, tant’è che alcuni utenti, se la situazione non cambierà, non esiteranno a chiedere il rimborso”.