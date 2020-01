A Lucca Libri il docufilm sull’uccisione di don Aldo Mei

Giovedì (16 gennaio), alle 17,30, alla Liberia caffè letterario LuccaLibri ci sarà la proiezione del videodoc Questa terra impastata di sangue, per la regia di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli e l’interpretazione dell’attore lucchese Marco Brinzi.

Il videodocumentario è stato prodotto nello scorso anno dall’Istituto storico della resistenza di Lucca in occasione delle manifestazioni per ricordare don Aldo Mei, il giovane parroco di Fiano, fucilato dai tedeschi a Porta Elisa nell’estate del 1944 per aver svolto con esemplare coerenza i suoi doveri di sacerdote.

L’iniziativa rappresenta il primo atto di una più ampia rassegna promossa da LuccaLibri e intitolata Preti. Incontri per riflettere su un mestiere difficile. Saranno presenti gli autori. Ingresso libero.