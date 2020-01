Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti, intellettuali a confronto alla Fondazione Bml

Dopo il successo dei primi incontri, sull’ambiente culturale che gravitava intorno al Caffè Di Simo tra fine Ottocento e primi del Novecento (ospite Umberto Sereni), e sui personaggi Guglielmo Petroni e Romeo Giovannini (con Daniela Marcheschi e Giovanni Ricci) proseguono gli appuntamenti all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Bml in piazza S. Martino, con un doppio evento: mercoledì (15 gennaio) alle 17,30 su Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti, con Carla Sodini e Alberto Marchi, moderato da Giovanni Ricci, e giovedì 16 gennaio (sempre alle 17,30) con Ardinghi, giornalista e critico d’arte, a cura di Alessandra Trabucchi, ospiti i giornalisti Mario Rocchi e Paolo Pacini, con Anna Benedetto a moderare l’incontro.

Gli appuntamenti sono inseriti fra gli approfondimento legati alla mostra Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio. L’ambiente artistico del Novecento a Lucca, in corso, ad ingresso libero, al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca fino al 26 gennaio, realizzata da Fbml e Fondazione Lucca Sviluppo in collaborazione con il Polo Museale della Toscana e il Comune di Lucca.

Mercoledì (15 gennaio) alle 17 ci sarà la possibilità di partecipare ad una visita guidata della mostra, poi alle 17,30 Carla Sodini e Alberto Marchi ci introdurranno alla conoscenza di due grandi nomi del giornalismo italiano: “Mario Pannunzio (Lucca, 1910 – Roma, 1968) e Arrigo Benedetti (Lucca, 1910 – Roma, 1976) si frequentavano già da bambini – spiegano i curatori dell’incontro -, quando giocavano sugli spalti delle Mura. Si separano da adolescenti per incontrarsi nuovamente nella loro città di origine nei primi anni Trenta. Arrigo presentò il ritrovato amico al gruppo che si riuniva al Caffè Di Simo in via Fillungo, fra i quali Romeo Giovannini, Guglielmo Petroni, Beppe Ardinghi, Mari Di Vecchio; lo raggiungerà poi definitivamente nella capitale nel 1937, per collaborare al settimanale Omnibus di Leo Longanesi. Il loro sodalizio umano e professionale durerà per l’intera vita”.

Giovedì 16 alle 17,30 il tema sarà Ardinghi, giornalista e critico d’arte, a cura di Alessandra Trabucchi, ospiti i giornalisti Mario Rocchi e Paolo Pacini con Anna Benedetto a moderare l’incontro.