Spettacolo per sostenere centro per bambini sieropositivi in Africa

Nel prossimo mese di febbraio una volontaria di Capannori, Emanuela Vannucci partirà per Nairobi per prestare la sua attività al Cottolengo Centre che ospita attualmente circa 90 bambini affetti da Aids o Hiv+. Molti di loro sono orfani e altri abbandonati. Alcuni bambini hanno ancora la madre, ma purtroppo spesso è ammalata di AIDS, oppure troppo povera per poterli sostenere, quindi vengono accolti e cresciuti nell’orfanotrofio.

Vannucci, che opera al Centro senza percepire alcun compenso, intende promuovere una raccolta di fondi per sostenere le attività di cura, assistenza ed educazione del Centro stesso.

Per sostenere questa raccolta fondi, la Associazione no profit Il palcoscenico con il patrocinio del Comune di Capannori, ha promosso per venerdì (17 gennaio), con inizio alle 21 una serata musicale senza fini di lucro, ma con il semplice invito ai partecipanti di fare una donazione a favore del Cottolengo Centre di Nairobi.

Già in passato i fondi raccolti in serate di beneficienza hanno permesso al Cottolengo Centre di Nairobi di acquistare attrezzature e alimenti per i bambini ospitati.

La serata, condotta dal presentatore Carlos di Radio music lab, dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura del Comune di Capannori, Francesco Cecchetti, sarà aperta dalla esibizione “a cappella” del coro Gospel Teen Chorus.

Seguirà il concerto della Chewingum Rock & blues band, che si esibirà nel suo classico repertorio dedicato al rock degli anni ’60.

A conclusione della serata il Gruppo Vocale Thecanters, accompagnato dalla Chewingum Rock & blues band eseguirà una serie di brani tra cui With a little help from my friends che dà il titolo alla serata.