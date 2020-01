Il fondatore del brand ‘Reference cables’ maestro alla Jam Academy

Il tuo suono è appeso a un filo. Il general manager di Reference Cable Srl, Angelo Tordini, creatore dei cavi Reference e fondatore del brand Reference Cables, con la collaborazione del chitarrista cantante Andrea Biagioni e il negozio di strumenti musicali Punto Musica, sarà docente per un giorno alla Jam Academy di Lucca martedì (28 gennaio) dalle 15 alle 19 con il workshop Il tuo suono è appeso ad un filo.

L’occasione servirà a dare uno sguardo nel mondo dei cavi audio, bilanciati e sbilanciati, per scoprire come sono fatti, perché non sono tutti uguali e quanto influenzino il suono di ogni musicista: chitarristi, bassisti, cantanti, tastieristi, batteristi, sound guys, tutti devono fare i conti con il filtro “cavo”, ovvero con la perdita del segnale lungo la catena audio e l’alterazione, più o meno evidente, delle caratteristiche sonore della sorgente amplificata. Criticità e soluzioni per ottimizzare il proprio signal routing (dal vivo e in studio), sfruttando al 100% il potenziale della propria strumentazione e migliorare di molto la qualità del proprio sound, saranno affrontate in questa occasione.

La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi on line (max 50 posti) e rilascerà un attestato di partecipazione.

Andrea Biagioni è uno dei ventiquattro selezionati per Sanremo Giovani 2020 ed ha partecipato a X Factor 10, dove ha fatto il suo percorso sotto l’ala protettiva di Manuel Agnelli. Ha iniziato a suonare la chitarra ad appena dieci anni senza che nessuno glielo insegnasse: il suo percorso, infatti, è stato principalmente da autodidatta. A soli quindici anni poi, ha iniziato a esibirsi in vari locali sia come solista sia insieme a una band. È sempre riuscito a spaziare in vari generi musicali, dimostrando una versatilità senza precedenti che ha stregato tutti i suoi fan.

Per info: www.centromusicajam.it, info@jamacademy.it, 0583 957566.