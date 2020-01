La fortuna bacia ancora Lucca: vinte in provincia 3 Mini One con il concorso Esselunga

La fortuna continua a baciare Lucca. Certo, non sarà come il biglietto della lotteria da un milione di euro venduto alla tabaccheria Trapani di via di Tiglio, ma c’è di che rendere felice una persona o una famiglia.

Oggi, infatti, si è tenuta l’estrazione dei vincitori del concorso di Natale della catena di supermercati Esselunga che metteva in palio in tutta Italia ben 100 Mini One 5 porte Baker Street Edition.

Tre di queste sono andate in provincia di Lucca e per la precisione due a fortunati clienti di San Concordio (con i codici 08FGK00YFNB8VB e 18FGCTXZB768KB) e una a un cliente dell’Esselunga di Porcari (con il codice CPGGGVM13FXG5B).

I codici sono sia scritti sugli scontrini, sia sempre ritrovabili, da chi è titolare ed usa una Carta Fìdaty. Semplicemente, per verificare la vincita della nuova Mini, basta andare a controllare i codici nella area personale o sulle App Esselunga.

E in tre, nei prossimi giorni, potranno girare per la città con l’ultimo prodotto del gruppo Bmw, una macchina dal valore commerciale di 22300 euro.