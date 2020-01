Zappia (Lega): “Segromigno in Piano, servono marciapiedi”

Segromigno in Piano, troppi pericoli per i pedoni a causa “dell’assenza di marciapiedi”. La denuncia arriva dal consigliere comunale della Lega Bruno Zappia, che si dice interprete di diverse segnalazioni arrivate dai cittadini.

Persone che, sostiene Zappia, “giornalmente per attraversare la strada i pedoni corrono il rischio di essere investiti, per la totale mancanza di marciapiedi: gli automobilisti parcheggiano in modo selvaggio lungo la via e non solo. Attraversare la strada in alcuni punti della strada dove ci sono le strisce pedonali diventa una trappola – va avanti Zappia -. Hanno messo il cartello per ricordare le vittime della strada e poi non fanno nulla per evitare incidenti. Presenterò un interpellanza”.