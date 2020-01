“E’ tutto un gioco di letteratura”: Quelli del progettino in scena al Nieri

Sabato (18 gennaio) alle 21 al teatro Nieri di Ponte Moriano andrà in scena il terzo spettacolo della rassegna Amateatro 2019 della Compagnia Quelli del progettino con E’ tutto un gioco di letteratura. La rassegna si svolge con il patrocinio ed il contributo del Comune di Lucca, per la regia di Nicola Cosentino.

Una classe in cui regna poca voglia di studiare, una professoressa particolarmente puntigliosa, applica un metodo in cui musica e parole si fondono e si confondono per cercare di ricordare alcune delle opere letterarie più famose al mondo. Questo e molto altro, insieme a una buona dose di risate, all’interno del nuovo spettacolo della compagnia in scena, idea tratta dalle grandi performance del gruppo comico-musicale Oblivion.

Ingresso intero 10 euro, ridotto (under 18 e over 65) 5 euro