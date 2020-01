Un nuovo ponte sul Serchio fra Borgo a Mozzano e Socciglia

Un nuovo ponte sul Serchio a Borgo a Mozzano. Un “sogno” come lo definisce il sindaco Patrizio Andreuccetti. Ma l’infrastruttura è presente nel piano strutturale intercomunale che questa sera va al voto in consiglio comunale.

Un’opera resa possibile dai nuovi strumenti urbanistici che il Comune si accinge ad adottare e che prevede un collegamento fra il Capoluogo e la frazione di Socciglia. Una ipotesi progettuale per la quale andranno ricercati fondi ma che potrebbe costituire un passo in avanti in un delicato tema come quello del traffico e della mobilità non soltanto a Borgo a Mozzano ma nell’intera valle.

“Per la prima volta nella storia della Media Valle del Serchio – commenta Andreuccetti – cinque comuni avranno un territorio disegnato con le stesse caratteristiche e opportunità. Si tratta di un passo in avanti, un salto culturale, che mira alla costruzione di un futuro sempre più condiviso. Dopo la variante urbanistica adottata in autunno, lo sviluppo del territorio si completa ulteriormente”.