A Villa Paolina ultimo giorno per visitare la mostra su Napoleone

Dopo il grande successo riscosso nel corso di cinque mesi di apertura, domenica 19 gennaio sarà l’ultimo giorno per visitare la mostra Napoleone Bonaparte, mito e leggenda a Villa Paolina organizzata dal Comune di Viareggio per celebrare i momenti salienti della vita di Napoleone in occasione dei 250 anni dalla sua nascita.

La preziosa raccolta di opere, documenti e oggetti d’arte che hanno riportato Villa Paolina ai fasti passati non abbandonerà Viareggio senza lasciare una testimonianza libraria di questo evento culturale che ha raccontato a tanti visitatori il fascino e l’eleganza del Primo Impero Francese. Infatti, sempre domenica 19 alle 11 a Villa Paolina sarà presentato il catalogo della mostra, alla presenza della curatrice, l’antiquaria lucchese Renata Frediani e del giornalista Iacopo Lazzareschi Cervelli autori dei contributi contenuti nel volume di 132 pagine a colori, edito da Maria Pacini Fazzi editore.

La presentazione sarà coordinata dall’assessore alla cultura del Comune di Viareggio Sandra Mei.

“La scelta di questa sede espositiva non è stata casuale, Villa Paolina, grazie all’impegno dell’amministrazione Del Ghingaro è tornata ad essere uno dei punti di riferimento toscani per il periodo napoleonico. Per questo dico grazie a Renata Frediani, una delle più importanti antiquarie e collezioniste italiane che da oltre 37 anni ha orientato la sua attività nello studio dello stile Impero e nella storia dei napoleonidi – dichiara l’assessore Sandra Mei -. Grazie alla generosità e alla sua competenza è stato possibile in questi anni, con vari eventi, tornare a respirare la bellezza e la grazia intramontabile di Paolina che volle questa dimora per trovare rifugio e tranquillità nell’ultima fase di una vita irripetibile e dopo la perdita del fratello Napoleone”.