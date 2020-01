Al Foro Boario mostre, danza e dibattiti con “Lucca ecogeo melody”

Conto alla rovescia per l’evento Lucca ecogeo melody 2020 che si svolgerà sabato 1 e domenica (2 febbraio) al Foro Boario dalle 15 alle 24. Ospiti della manifestazione l’associazione Friday for future di Lucca con musica live di band anche molto importanti da varie località italiane, ma anche danza, mostre, sport e un dibattito con l’ intervento di vari

rappresentanti politici tra i quali il consigliere regionale Stefano Baccelli.

Sabato 1 febbraio si inizia alle 15 con la mostra di pittura dal titolo Spazi, espongono i pittori Sabrina Nesti, Diego Magliani, Gian Luca Palazzolo e Martina Tamberi. Alle 18 il Live painting

che vedrà la Società di danza Lucca (danza scozzese), metre alle 19 Eclettica (band livornese rock italiano da anni presente nel panorama musicale toscano). A seguire Tacita Intesa (band aretina molto conosciuta nel panorama prog rock italiano). Alle 21 Martina salsedo Black Tunes feat Alberto Radius.

La cantante denominata dalla Bbc “the blonde black singer” da anni su palchi e festival europei torna in pista con una band di eccezione a riprova della sua poliedricità e carica vocale con una band d’eccezione: sarà accompagnata alla chitarra da Alberto Radius uno di migliori chitarristi italiani, l’artista ha infatti lavorato con alcuni tra gli artisti più famosi del nostro paese — Battiato, Loredana Bertè, Giuni Russo — oltre che essere famoso fondatore della Formula 3, band che

supportava i concerti di Lucio Battisti e per la quale gli stessi Battisti e Mogol composero diversi celebri pezzi, quali Questo folle sentimento ed Eppur mi son scordato di te, alla batteria da Leandro Bartorelli, batterista tra i migliori della new generation un passato di collaborazioni con Bono degli U2 ex allievo prediletto di Tullio De Piscopo. Alle tastiere Salvatore Bazzarelli, ex custodie cautelari collaborazioni infinite con la band di Vasco Rossi e tanti altri.

Alle 22,30 Norge, ovvero la migliore tribute band dei mitici Led Zeppelin. Fiorentini, da molti anni sulla cresta dell’onda capitanati dalla voce di Iacopo Meille.

Domenica 2 Febbraio: alle 15,30 esibizione pattinaggio a cura della scuola Skating Club Lucca grazie agli insegnanti Patrizia Meglio e Camilla. Alle 16 Alaimo Patrizio, in veste di mimo e cantautore e, a seguire, dibattito Clima, ambiente, rifiuti, alimentazione, moderatrice Elisabetta Agonigi. Interverranno le associazioni Sons of ocean, Pirati della plastica, Friday for Future Lucca, Slow food Lucca e, come annunciato, il consigliere regionale Stefano Baccelli e il presidente Zero waste Europe e coordinatore rifiuti zero del comune di Capannori Rossano Ercolini.

Alle 18,30 Luca Rovini & Companeros porterà sul palco il cantautorato American style revisionato in chiave toscana accompagnato dal chitarrista americano Peter Bontà.

Alle 19,30 Easynistri band capitanati dal bassista giramondo Mauro Pietrini e il loro intramontabile rock songs. Alle 20,20 un trio tutto al femminile Black diamond ovvero Katia Vito alla voce, Ada Salvatori alk basso, Roberta Picchianti alla batteria.

Alle 21 esibizione di danza Smash Hip Hop Poin di Lucca, a seguire Graziano Romani & Max Marmiroli, il rocker dell’Emilia fondatore della band Rocking chairs e Cubi Rossi, band molto promettente pisana.

L’ingresso agli spettacoli sarà dietro un’offerta in cambio di un gadgets e sarà possibile pranzare o cenare nella sala del Foro Boario grazie al cibo della cuoca Maria Grazia Lorenzi.

Per info e prenotazioni 393. 9708808