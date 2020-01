Giovanile provinciale, i risultati dei recuperi del mercoledì

Giornata di recuperi anche per il giovanile provinciale quella di ieri.

Negli juniores provinciali il San Filippo ha vinto per 5-3 sul campo sportivo del Pieve Fosciana accorciando a cinque i punti di distacco dalla prima della classe Bellaria Cappuccini.

Big match negli allievi provinciali, con la vittoria per 3-2 del Seravezza capolista contro il San Marco Avenza. Tiene il passo la Pontremolese che regola di misura un Atletico Qm in crescita.

Si è chiusa, infine, ma solo per le statistiche, il girone A della prima fase dei giovanissimi B. Vittoria per 3-0 per lo Sporting Pietrasanta nel derby con lo Junior Sport. I padroni di casa chiudono così la prima fase al terzo posto e si apprestano a disputare il girone di elite.

Si è giocato anche un recupero di juniores regionali: vittoria per 2-1 nel girone B per lo Stiava sul campo dell’Atletico Lucca.

I tabellini

Allievi Provinciali

San Marco Avenza – Seravezza 2-3

SAN MARCO AVENZA: Pallai, Vita, Cacciatore, Vatteroni, Pezzica, Lazzotti, Albertosi, Lazzarotti, Braida, Giampietri, Marchi. A disp.: Lombardo, Musso, Babbini, Dell’Amico, Orlandi, Biselli, Landi, Ciardi, Del Gaudio. All.: Gigli

SERAVEZZA: Sacchelli, Conti, Berrettieri, Davolio, Larzi, Alieny, Galeazzi, Barducci, Toso, Bello, Brice. A disp.: D’Agostinis, Latif, Del Giudice, Stefanini, Pascaneanu, Bello Cova, Capasso, Muracchioli, Simonelli. All.: Franchini

RETI: Berrettieri 2, Capasso, Braida, Marchi

Pontremolese – Atletico Qm 1-0

PONTREMOLESE: Liccia, Bertoli, Benincasa, Razzoni, Mascia, Plicanti, Bortolasi, Formentini, Tavaroni, Vicari, Testa. A disp.: Pagani, Biancardi, Conti, Fabbri, Buttini. All.: Musetti

ATLETICO QM: Venturini, Passaglia, Testa, Giannelli, Franciosi, Pasqualicchio, Baldi, Paolinelli, Patalani, Del Bucchia, Gori. A disp.: Maggini, Agostini, Lazzarini. All.: Simonini

RETI: 7’st Tavaroni

Dopo un primo tempo molto equilibrato un Atletico Qm in crescita rende la vita difficile alla Pontremolese nella ripresa. I padroni di casa passano sugli sviluppi di un calcio d’angolo in mischia poi allo scadere, dopo che Tavaroni aveva colto una clamorosa traversa, Del Bucchia fallisce la più clamorosa delle occasioni anche grazie all’intervento difensivo di Bertoli.

Negli ospiti il rientro di alcuni giocatori in rosa sta decisamente cambiando le sorti della squadra e del campionato. Per i locali, invece, pesano le assenze che hanno portato mister Musetti e il suo staff, ieri presente al completo in panchina con il vice Norberto Pina e il preparatore atletico Chiolerio, a cambiare il modulo dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1.

Giovanissimi B girone A



Sporting Pietrasanta – Junior Sport Pietrasanta 3-0

SPORTING PIETRASANTA: Puccinelli, Granatelli; Aghini, Bertelloni, Bicicchi, Manbcini, Sessa, Carella, Partini, Bartelloni, Bresciani. A disp.: Bertolucci, Laconi, Candelli, Marchi, Maretti, Rizzo, Loi. All.: Benedetti

JUNIOR SPORT PIETRASANTA: Luna, Nieto, Paolicchi, Scarfi, Vietina, Marcucci, Sebastiano, Prosperi, Pierini, Bertozzi, Cesarali. A disp.: Cavalli, Bigicchi, Tarabella, Buffa, Tartarini, Vannucci. All.: Barattini-Baldini

RETI: Bresciani, Pardini 2