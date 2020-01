Leroy Merlin, 200 assunzioni per diplomati e laureati

Anche Leroy Merlin, azienda francese leader nella grande distribuzione e specializzata nel fai-da-te, bricolage, giardinaggio, edilizia, arredo bagno ed altro, a gennaio 2020 assumerà 200 figure in possesso di diploma o di laurea. La nuova ricerca di personale riguarda hostess e steward, i quali dovranno accogliere i clienti facilitando l’orientamento durante il percorso d’acquisto, proporre loro i servizi adeguati per gli acquisti e svolgere azioni per la cura del patrimonio aziendale; consiglieri di vendita, che dovranno concretizzare le attività di caricamento, adeguare la disponibilità del prodotto in base alle vendite e mantenere la gamma dei prodotti sempre aggiornata; addetti alla Logistica, che dovranno assicurare al cliente la giusta disponibilità del prodotto e la corretta tenuta delle aree logistiche nel rispetto delle norme di sicurezza, controllare la merce in riserva ed effettuare il ricevimento della stessa.

Richiesti anche visual merchandiser, i quali dovranno accompagnare e formare la squadra nel corretto utilizzo delle linee guida della comunicazione aziendale, organizzare il negozio per la sistemazione delle nuove gamme di prodotti etc. I nuovi assunti, che saranno inseriti nei 48 punti vendita Leroy Merlin presenti su tutto il territorio nazionale, dovranno avere orientamento al cliente e al risultato, buone capacità di analisi, comunicative, organizzative e di leadership, passione per il prodotto, curiosità, dinamicità e proattività, forte spirito d’iniziativa e propensione all’innovazione e ottima attitudine per il lavoro in team. Il Gruppo cerca persone … continua a leggere