Porcari, Montemagni: “Studenti lasciati a piedi dai bus, rivedere gara Tpl”

“Anno nuovo ma problemi vecchi per chi a Porcari deve utilizzare i mezzi pubblici”. Così Elisa Montemagni, capogruppo regionale della Lega, commentando le ultime segnalazioni arrivate dai genitori degli studenti rimasti a piedi a causa segli autobus troppo pieni.

“A farne le spese – prosegue il consigliere – gli studenti della zona che si sono dovuti rivolgere ai genitori per andare a scuola, visto che gli autobus sono spesso al limite della capienza e non possono, dunque, prendere più passeggeri a bordo”.

“Peccato, però – precisa l’esponente leghista – che gli abbonamenti vengano, invece, regolarmente pagati, a fronte di un servizio non certo efficiente. Purtroppo questi ‘contrattempi’ sembrano essere sempre più frequenti, anche in altre zone della Lucchesia; tutto ciò, dipende anche dalla disastrata gara riguardante il Trasporto pubblico locale voluta fortemente dal presidente Rossi e dalla sua giunta, che mette tuttora in gravi difficoltà i gestori nel soddisfare le normali esigenze della clientela. Pure in questo caso – conclude Montemagni – le scelte errate del Pd ricadono, dunque, sui cittadini; fortunatamente a maggio si vota e si cambia registro”.