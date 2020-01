Sant’Anna, sarà un 2020 di cantieri sulle strade. Sottopasso al rush finale, viale Catalani riapre in due tempi

Sarà il 2020 della rivoluzione viabilità a Sant’Anna: da qui alla fine dell’anno il quartiere, sul fronte delle strade, sarà un cantiere a cielo aperto. Oltre alla conclusione dei lavori al sottopasso di piazzale Boccherini che ormai volgono al termine, nei prossimi mesi si getteranno le basi per far partire, in estate, lavori che riguarderanno molte altre strade di questa zona di Lucca.

Ciclabili e sensi unici

Da via Ferrari a via Amendola, passando per via del Chiasso. Nelle prime due strade sarà istituito il senso unico, dopo che verranno realizzate due nuove piste ciclabili, sul modello di quelle che in questi mesi vengono realizzate a San Concordio.

Gli uffici comunali “stanno lavorando in queste settimane ai progetti definitivi per questi interventi – spiega l’assessore alle strade, Celestino Marchini – in modo da arrivare alle gare entro l’estate”.

Quando queste opere saranno realizzate potrà partire anche la rivoluzione delle nuove zone 30, aree dove sarà istituto il limite massimo di velocità dei 30 chilometri orari.

Gli interventi, nel dettaglio, consisteranno nel completo restyling dell’area a verde di via Amendola e piazza dei Caduti nei Lager e nella realizzazione di nuove piste ciclabili tra via Ferraris e via Matteotti.

L’area del nuovo parco di via Matteotti, piazzale Sforza ed i locali della ex circoscrizione 3, sarà collegata alla via Sarzanese attraverso un percorso pedonale che si snoderà in via Matteotti, via del Chiasso, via Togliatti, rifacendo e adeguando i marciapiedi esistenti. In via Amendola il marciapiede sarà affiancato da un nuovo tratto di pista ciclabile.

Il restyling e le zone 30

Marciapiedi e pista ciclabile saranno dotati di rampe di raccordo in corrispondenza di passaggi pedonali e dei passi carrabili per eliminare ogni elemento di discontinuità. Saranno istituite zone con velocità massima a 30 chilometri all’ora in tutte le strade interne tra la via Puccini, via Pisana e viale Luporini.

Le aree a verde saranno riqualificate con la semina di prato e la piantumazione di nuove specie arboree (alberature ed arbusti). La piazza dei Caduti nei Lager sarà completamente riqualificata con l’installazione di elementi di arredo urbano (sedute, tavoli, gazebi e una fontana), un’arena circolare come zona di ritrovo e alcuni elementi ludici come tavoli da ping pong, il tutto adeguatamente distribuito in zone d’ombra e ben illuminate per essere sfruttato al meglio dagli utenti del parco.

Sottopasso e viale Catalani

Quanto al sottopasso di piazzale Boccherini i lavori procedono secondo programma. In Comune si è aperta una interlocuzione su come gestire la riapertura di via Catalani. E’ confermata l’intenzione di istituire il doppio senso di circolazione ma la riapertura avverrà in due fasi. Il secondo tratto della strada, verso la Chiesa, infatti, resterà ancora chiuso qualche tempo. Dovranno infatti essere fatti lavori di adeguamento della carreggiata e in più c’è anche da studiare eventuali modifiche per la linea dei bus che transita in questa zona.