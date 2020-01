Un semaforo a chiamata davanti alla stazione

L’ipotesi del sottovia pedonale resta in piedi ma per quest’opera il Comune è ancora a caccia dei finanziamenti necessari. Per questo, nei prossimi mesi, all’attraversamento pedonale di fronte a piazzale Ricasoli, alla stazione ferroviaria, arriverà il semaforo per chi deve attraversare il viale della circonvallazione.

Un semaforo “a chiamata” per evitare incidenti e rischi per i pedoni. E’ questa l’idea dell’amministrazione comunale. “Il semaforo verrà installato quest’anno – assicura l’assessore Celestino Marchini – in modo da porre un rimedio temporaneo alla situazione. In prospettiva resta l’idea di procedere con la realizzazione di un sottopasso pedonale”.