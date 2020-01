Una stagione lirica a Pescia per il Puccini e la sua Lucca Festival

Un nuovo grande appuntamento targato Puccini e la sua Lucca International Festival: inizia ufficialmente domenica (19 gennaio) alle 16,30 la prima stagione dei concerti al teatro Pacini di Pescia. L’evento, nato in collaborazione con teatro, Comune di Pescia e Alfea cinematografica, farà da apripista ad una serie di sei concerti destinati a portare la grande musica – pucciniana e non soltanto – nella città di Pescia fino al mese di giugno.

Il concerto inaugurale sarà il Gran gala Lirico Puccini e gli altri: impegnati sul palco i solisti Giovanni Cervelli (tenore) e Pascale Coulombe (soprano), accompagnati dal pianoforte del maestro Diego Fiorini. In programma ci sono arie, duetti ed intermezzi tratti dai capolavori di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.

I prezzi sono: primo settore 20 euro; secondo settore 15; terzo settore 10; ridotti: 18, 13 e 8.

Si tratta di un appuntamento per il quale sale già una grande attesa nel pubblico per il virtuoso incrocio sullo stesso palcoscenico di tre geni assoluti della musica.

“Per noi – commenta Colombini – si tratta di una grande soddisfazione perché la musica lirica del Puccini e la sua Lucca Festival sbarca anche a Pescia con una serie di importanti eventi, davanti ad un grande pubblico”.

La stagione dei concerti proseguirà poi venerdì 14 febbraio (alle 20,30) con il Gran gala lirico per il giorno di San Valentino – L’amore nell’opera, mentre l’evento successivo è fissato per domenica 15 marzo (alle 16,30) con il Gran gala lirico serata d’opera italiana. Ad aprile ecco invece l’attesissimo concerto di Pasqua: il Mozart Gala è in programma per domenica 12 aprile (alle 16,30) e vedrà impegnata sul palco l’Orchestra filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini.

Nel mese di maggio – domenica 17 (alle 16,30) – arriverà invece il Mozart Gala 2, sempre con l’Orchestra filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini. Infine, domenica 7 giugno (alle 21) il Festival concluderà in bellezza la sua prima stagione di concerti al teatro Pacini con il Gran gala lirico che vedrà ancora una vola impegnati Colombini, l’orchestra, i solisti ed il coro lirico della Versilia.

È possibile abbonarsi per tutti e sei gli spettacoli, ottenendo così una riduzione sul prezzo totale (primo settore 140 euro – ridotto 120; secondo settore 110 – ridotto 90; terzo settore 90 – ridotto 75).

Per info e prenotazioni: info@teatropacini.it e www.teatropacini.it; per acquisto biglietto online: www.vivaticket.it