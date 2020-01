Viareggio Viva, prime adesioni. Domani incontro con Del Ghingaro

Proseguono i lavori per il Comitato locale di Italia Viva, Viareggio Viva, costituito da David Zappelli: “In questi tre giorni in molti hanno chiesto informazioni e il comitato viareggino vanta già una ventina di iscritti“.

“Italia Viva guarda al futuro e Viareggio Viva non sarà da meno – commenta David Zappelli -. Non è pensabile, per un partito nuovo e giovane, fondato da Matteo Renzi e ispirato alla sua azione, amministrativa prima e di governo poi, inseguire candidature sorpassate, indugiare su vecchi nomi, applicare metodi obsoleti. Quelle persone che hanno affossato la città, mandato al dissesto il Comune e sottolineo che Viareggio è stato il primo, Massarosa il secondo e speriamo che altri a breve non debbano subire la stessa sorte, quelle persone, dicevo, rappresentanti di sé stessi, che si riuniscono in 6 e votano in 3, oggi pensano di poter proporre un candidato e di parlare a nome di un partito e di una fantomatica colazione”.

“Quelle stesse persone – si aggiunge -che tre giorni fa invocavano l’intervento della segreteria regionale adesso, contro tali indicazioni si esprimono, contraddicendosi senza ritegno e senza alcun rispetto per i cittadini che chiedono coerenza e affidabilità. La Città non merita di assistere a uno spettacolo così penoso: noi andiamo avanti. Viareggio Viva sta crescendo e accoglie in queste ore anche chi altrove non ha trovato ciò che immaginava. Domani (17 gennaio) incontreremo il sindaco Giorgio Del Ghingaro per un primo colloquio e nei prossimi giorni ci confronteremo con Stefania Saccardi e la segreteria regionale, come da accordi e da indicazioni della segreteria stessa. Parleremo di temi, di progetti, di aspettative – conclude Zappelli -: restiamo sui fatti senza perderci in chiacchere inutili, per il futuro della città“.