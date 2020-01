Asl Toscana Nord Ovest, on line su Youtube tre nuove trasmissioni di approfondimento

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda Usl Toscana nord ovest che apre una finestra informativa, diretta e gratuita sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta Usl Toscana nord ovest nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni del ciclo Salute! ideate dall’ufficio stampa aziendale con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.

In particolare sono adesso visibili e consultabili le trasmissioni realizzate nei mesi scorsi dal titolo Picco influenzale in arrivo, consigli per l’accesso ai servizi andata in onda su GranducatoTv e Lotta al diabete nella provincia di Lucca trasmessa da NoiTv e Influenza, quando vaccinarsi e come proteggersi (Canale50).

In vista del prossimo picco influenzale la trasmissione andata in onda nel dicembre è stata l’occasione per illustrare le procedure per il rafforzamento dei servizi sanitari a Livorno in considerazione dell’aumento di accessi al pronto soccorso da parte soprattutto degli anziani e quindi della necessità di ricovero. In questo periodo serve perciò una attenzione maggiore nell’utilizzo di quanto messo a disposizione, quindi spazio alle indicazioni degli esperti dell’emergenza che spiegheranno come e quando chiamare il 118, ma anche dei medici ospedalieri che daranno consigli sempre utili di prevenzione.

Nel corso della trasmissione sono intervenuti Luca Carneglia (direttore ospedale di Livorno), Alessio Bertini (direttore pronto soccorso), Alberto Camaiti (direttore medicina interna) e Donatella Catarsi (medico centrale operativa 118).

Nelle interviste andate in onda nel novembre 2019 su NoiTv è stata affrontata la tematica della Lotta al diabete nella provincia di Lucca. Gli interventi sono stati di Alberto Di Carlo (direttore della diabetologia di Lucca), Guglielmo Menchetti (direttore del dipartimento della medicina generale), Piero Masi (associazione lucchese dei diabetici), Maria Gloria Montinari (presidente dei Lions Club Lucca Host), Ornella Da Tofori (presidente del Lions Club Antiche Valli Lucchesi) e Alessandro Tambellini (sindaco di Lucca).

Nella trasmissione Influenza, quando vaccinarsi e come proteggersi andata in onda nel dicembre su Canale50 gli interventi di Luca Nardi (direttore ospedale dell’ospedale Lotti di Pontedera), Roberto Andreini (responsabile area medica), Ugo Bottone (direttore del dipartimento materno infantile), Antonio Gallo (dirigente medico dell’igiene pubblica).

Qui il link del sito You Tube dell’Asl Toscana Nord Ovest.