Federconsumatori: “Da Milano nuovi sviluppi sull’inchiesta diamanti”

“Ulteriori indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Milano hanno accertato nuovi illeciti relativamente alla nota truffa dei diamanti”. Ad affermarlo è la Federconsumatori di Lucca, che lancia un nuovo allarme sul tema

“Le pietre preziose – si legge nella nota – venivano vendute a prezzi notevolmente superiori a quelli di mercato, agli sportelli di alcuni istituti bancari, promettendo rendimenti sicuri e miracolosi. L’indagine a febbraio 2019 aveva portato al sequestro di 700 milioni di euro, ad ottobre inoltre era stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 87 persone fisiche, sette società e cinque istituti bancari“.

“Federconsumatori si è impegnata – prosegue la nota – fin dal primo momento per chiedere la restituzione delle somme investite dai risparmiatori truffati; molti hanno già ottenuto il ristoro dei propri risparmi, altri sono coinvolti nella procedura fallimentare di Idb. Ieri la Guardia di Finanza di Milano ha operato il sequestro di ulteriori 34 milioni di euro in quote societarie e attività finanziarie nei confronti della holding finanziaria Magifin, controllante della già nota Società Dpi Spa. Un ulteriore sviluppo delle indagini che aggrava ancora di più la posizione delle società coinvolte“.

Per maggiori informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi agli sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (telefono 0583.44151; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com).