Lucca, Comune cerca due esperti in materia tecnica

Il Comune di Lucca cerca due esperti in materia tecnica in mobilità, da inserire in pianta organica a tempo pieno e indeterminato nella categoria D, posizione giuridica D1.

L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio online ed è reperibile sul sito del Comune nella pagina Selezioni e bandi di concorso – Mobilità volontaria.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 febbraio prossimo.

