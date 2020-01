Rinnovata la convenzione tra Aci e Associazione musicale lucchese

Anche per quest’anno è stata rinnovata la convenzione tra Aci Lucca e Associazione musicale lucchese. I soci dell’Automobile Club potranno così usufruire di sconti e riduzioni per le iniziative organizzate dall’Aml, a partire dalla stagione cameristica e Lucca Classica.

La riduzione è già valida dal primo appuntamento della stagione, che prenderà il via domenica (19 gennaio) alle 17 all’auditorium dell’Istituto superiore di studi Musicali Boccherini con il concerto inaugurale Invito alla danza, che vedrà il musicista Giuseppe Albanese al pianoforte. L’agevolazione, inoltre, riguarderà anche Lucca Classica, il festival che a maggio attraverserà il centro storico: anche per questo appuntamento è previsto il biglietto ridotto generico per i soci Aci Lucca.