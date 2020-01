San Concordio, a senso unico un tratto di via Urbiciani

Problemi nel traffico a San Concordio, arriva un nuovo senso unico. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, che hanno lamentato difficoltà nella circolazione a doppio senso, e le verifiche dei tecnici dell’amministrazione la stessa ha deciso che da oggi (17 gennaio) fosse istituito il senso unico di circolazione in via Urbiciani nel tratto fra via Consani e via Nottolini con direzione di marcia da via Consani a via Nottolini.

L’introduzione del senso unico permette così di realizzare degli stalli di sosta gratuiti nal lato dei numeri pari della strada, introducendo al contempo il divieto di sosta nel tratto dei numeri dispari.

Per evitare ingressi contro mano in strada è stata poi istituita la direzione obbligatoria a destra nella traversa prima di via Urbiciani.

Lo stesso provvedimento, peraltro, sarebbe auspicabile anche per un’altra traversa che collega via Consani e via Urbiciani: la traversa II di via Nottolini. Che potrebbe magari assumere il senso unico inverso, da via Nottolini a via Consani.