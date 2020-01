Grande successo per la Festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, che si è svolta ieri (17 gennaio) a Pieve Fosciana e che ha richiamato moltissime persone nell’antico borgo garfagnino. La tradizione di questa festa si è rinnovata quest’anno grazie all’impegno della Cia Toscana Nord e dell’Associazione Allevatori della razza bovina garfagnina, coadiuvate dagli Autieri d’Italia – sezione della Garfagnana.

“Abbiamo deciso di ridare nuova vita a questa antica tradizione – ha spiegato la vicepresidente della Cia Toscana Nord, Daniela Lenzi, membro dell’associazione Allevatori della razza bovina garfagnina e allevatrice lei stessa – perché riteniamo importante, da una parte che non vada persa e, dall’altra, può rappresentare un’occasione per far conoscere meglio il nostro territorio e i suoi prodotti. Nel passato, il sacerdote andava di stalla in stalla a benedire gli animali, adesso questo non è ovviamente possibile e, quindi, sono gli animali che ‘prendono possesso’ della città e si fanno benedire: perché nessuno rimanesse fuori da questa celebrazione, abbiamo simbolicamente creato una piccola stalla dove erano rappresentate le varie razze da allevamento, compresa, ovviamente, la bovina garfagnina».

Foto 2 di 2



L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo di pubblico, soprattutto tra i giovani e, in molti hanno voluto partecipare alla benedizione, impartita da don Giovanni Grassi, in sella al proprio cavallo.

“Siamo molto contenti della partecipazione a questa ritrovata tradizione – conclude la vicepresidente Lenzi – Del resto la scelta di Pieve Fosciana non è stata casuale, bensì essendo questo il comune con la maggiore consistenza animale e dove vi è la maggiore presenza di aziende agricole, è naturale che venga recuperata anche una così antica tradizione come la benedizione degli animali”.