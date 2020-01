Considerazioni filosofiche sul male, conferenza in Sala Tobino

Lunedi (20 gennaio) alle 16 in sala Tobino di palazzo Ducale, nell’ambito delle attività culturali organizzate dall’Unidel, università dell’età libera di Lucca, la professoressa Giovanna Miglio terrà la conferenz in oggetto dal titolo Alcune considerazioni filosofiche sul male.

“La varietà di significati del concetto di male – spiegano dall’Unidel – presente nella storia della filosofia si può riassumere attraverso due interpretazioni fondamentali. La prima concezione metafisica del male consiste o nel considerarlo come non essere di fronte all’essere che è il bene, o nel considerarlo come un contrasto interno all’essere. La seconda è quella che non lo considera reale o irreale, ma come l’oggetto negativo del desiderio o della valutazione soggettiva”.

“L’identificazione del male con il non essere passa dallo stoicismo al neoplatonismo – prosegue Unidel – diventa tradizionale nella filosofia cristiana e rimane costante nella modernità in forma laicizzata in quei filosofi (Leibnitz e Hegel) che identificano l’essere con la razionalità e il dover essere. La seconda, condivisa da molti pensatori moderni , ha avuto la sua formulazione più nota in Kant ed è stata ripresa ed approfondita nella filosofia novecentesca”.