‘Platero y yo’, fiaba filosofica sul palco del teatro Artè

Prosegue al teatro Artè la stagione artistica 2019-2020 promossa dal Comune e gestita da Battista Ceragioli Management. Mercoledì (22 gennaio) alle 21,15 è in programma lo spettacolo Platero y yo di Juan Ramón Jiménez con Ugo Dighero (voce narrante) e Christian Lavernier (chitarra), musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco.

Lo spettacolo è ispirato al libro del premio Nobel Juan Ramon Ramirez che unisce musica e teatro e narra di un asinello per le strade di Moguer, tra realtà e fantasia. La calda Andalusia, con paesaggi agresti, fa da sfondo ad uno dei racconti di amicizia più celebri della letteratura mondiale.

Dighero è la voce narrante , mentre i 28 capitoli musicati da Mario Castelnuovo-Tedesco sono suonati dal solista Lavernier. Lo spettacolo è una selezione di 17 capitoli-storie. Si tratta di una fiaba filosofica che parla ‘anche’ ai bambini, dove le grandi doti espressive di Ugo Dighero, ex componente dei Broncoviz, interprete di fiction come Un medico in famiglia, vedono il massimo campo d’azione: la voce diviene strumento e lo strumento voce.

Ingresso: 15 euro intero, 13 euro ridotto (over 65, ragazzi dai 15 ai 26 anni), gratuito per ragazzi fino a 14 anni.

Per informazioni e prenotazioni telefono 392.3409380 .