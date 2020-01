Presunti Ufo, ancora un avvistamento in Lucchesia

Ancora avvistamenti di Ufo in Lucchesia.

L’ultima segnalazione arriva da Capannori dove un ex militare ha filmato un oggetto presuntamente di medie proporzioni, apparso in cielo per poi scomparire un minuto dopo. Il testimone racconta di strane luci pulsanti.

“L’oggetto – dicono gli esperti dell’associazione Aria – potrebbe anche appartenere a qualche strano test militare di nuovi velivoli armati con tecnologia avanzata oppure potrebbe essere davvero un oggetto non identificato non appartenente a manifattura terrestre. Negli ultimi anni Aria studia il fenomeno ufologico con esperti ex militari”.

“Aria aveva già annunciato – dice l’ufologo Angelo Maggioni – che probabilmente ci saremmo trovati ad un calo di avvistamenti, ma ad un passo evolutivo strutturale degli oggetti avvistati, insomma pochi ma molto più evoluti di un tempo. Rimane dunque misterioso il presunto oggetto osservato”.

Per inviare informazioni, segnalazioni video, foto eccetera à possibile contattare Aria alla mail inforicercaaliena@gmail.com.