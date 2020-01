A Conflavoro un corso nazionale di alta formazione dedicato ai consulenti del lavoro

Da consulente del lavoro a sindacalista d’impresa è il titolo della prima tappa del percorso nazionale di alta formazione organizzato da Conflavoro Pmi per gli iscritti all’ordine dei consulenti del lavoro. Il workshop inaugurale, a ingresso gratuito, si svolgerà a Lucca venerdì (24 gennaio) dalle 14,30 al piano terra dell’associazione in via del Brennero, 1040/BH. Iscrizioni sulla piattaforma dell’ordine o su eventi@conflavoro.it.

Il convegno permetterà l’acquisizione di 4 crediti formativi per i consulenti del lavoro. La giornata sarà comunque aperta a tutti, di particolare interesse anche per i professionisti e gli imprenditori a prescindere dal settore. Relatori saranno l’avvocato giuslavorista Amerigo Tusino e l’avvocato Evangelista Basile dello studio legale Ichino Brugnatelli e Associati. Interverrà anche Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro Pmi.

Gli argomenti trattati il 24 gennaio a Lucca andranno dalla corretta gestione del personale – applicazione dei contratti collettivi, costo del lavoro – all’analisi degli strumenti deflattivi del contenzioso, come il procedimento disciplinare, le sanzioni e la conciliazione. Spazio nel convegno anche all’importanza della bilateralità sindacale, con particolare attenzione ai fondi sanitari e ai fondi interprofessionali, fondamentali per la formazione di lavoratori e dirigenti nelle imprese più piccole.

“Conflavoro Pmi – spiega Roberto Capobianco – è soggetto formativo accreditato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La sinergia con l’ordine presieduto da Marina Calderone riveste un’importanza tangibile e concreta per le nostre imprese. Del resto lo sviluppo corretto di un’azienda è direttamente collegato ai servizi fondamentali di professionisti come i consulenti. E Conflavoro Pmi non poteva non iniziare questo percorso di alta formazione da Lucca, visti gli ottimi rapporti che ci legano agli ordini professionali del territorio e, nella fattispecie, alla presidente dei consulenti del lavoro lucchesi Luciana Conti“