Sosta selvaggia durante le messe a San Donato. E un residente alza la voce, segnalando il problema di transito sui marciapiedi della zona.

“In occasione delle celebrazioni eucaristiche alla chiesa di San Donato – scrive un lettore – si ripresenta puntuale il fenomeno della sosta sui marciapiedi davanti alla chiesa, nonostante ci sia a pochi metri un enorme parcheggio praticamente vuoto”.

“La sosta sui marciapiedi – prosegue il cittadino – oltre al fatto di essere vietata dal codice della strada è un comportamento del tutto incivile e poco rispettoso degli altri, perché mette a rischio la vita di chi percorre a piedi la via di San Donato. Per ora numerose segnalazioni ai vigili non hanno portato ad alcun risultato”.