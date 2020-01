Bagni di Lucca “chiama” Jennifer Lopez: “Vieni a vivere da noi”

“Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia”. È questo il sogno di Jennifer Lopez rivelato ai microfoni di Vanity Fair. Parole che hanno fatto letteralmente impazzire i fan di tutta Italia, con i vari paesi della penisola che si sono immediatamente candidati per accogliere la famosissima artista di origini portoricane.

JLo ha ammesso che le piacerebbe vivere una vita “più semplice e tranquilla”. L’intervista è arrivata anche ai cittadini di Bagni di Lucca, che hanno iniziato il corteggiamento per la conquista della bella artista. “Il modo di rilanciare Bagni di Lucca? Proporsi come cittadina pronta ad accogliere Jennifer Lopez”. È questa l’ambiziosa proposta degli abitanti della cittadina termale, che lanciano un appello all’amministrazione comunale: “Dobbiamo cogliere l’occasione e prendere subito contatto, magari proponendo Villa Ada o Villa Fiori”.

Jennifer Lopez vorrebbe “trovare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, dove vado in bici, compro del pane, lo metto nel cestino, poi vado a casa e ci metto la marmellata, e poi mangio e inizio a dipingere oppure mi siedo su una sedia a dondolo da cui godere di una bellissima vista di un ulivo o di una quercia che potrei annusare”.

Una serenità che i cittadini consigliano di trovare tra le bellezze di Bagni di Lucca: “Jennifer vieni ad abitare da noi”. E chissà se un domani vedremo la bella JLo davanti alla Pieve Romanica di Vico Pancellorum, tra i presepi di Montefegatesi, tra gli scavi di Lucchio o nel paesino di Palleggio. In fondo sognare non costa nulla.