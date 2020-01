Castelnuovo, studenti alla scoperta dell’Ariosto attraverso il gioco

Castelnuovo di Garfagnana riparte dall’Ariosto. Un progetto che lega cultura e turismo, in cui l’amministrazione intende coinvolgere il mondo della scuola: è pensato soprattutto per insegnanti e studenti, infatti, l’evento in programma per venerdì (24 gennaio) alle 16,30 al cinema Eden. Giocare con l’Ariosto: è questo il titolo della giornata, in cui verrà presentato un video realizzato dalla Scuola Normale Superiore sotto la direzione di Lina Bolzoni dal titolo Labirinto Ariosto.

L’evento è inserito all’interno del programma Cantiere aperto – Castelnuovo Garfagnana riparte dall’Ariosto voluto dal sindaco Andrea Tagliasacchi per avvicinare e far conoscere il progetto museale che avrà sede nella Rocca Ariostesca. Labirinto Ariosto è un’affascinante viaggio per immagini (prodotto dalla Scuola Normale e comitato per il cinquecentenario del Furioso) della durata di circa 20 minuti, che riesce a presentare un linguaggio sintetico e accattivante non solo il poema ariostesco in sé, quanto la sua grande potenza propulsiva che lo ha visto attivo protagonista lungo i secoli di spinte creative e immaginifiche. Partendo dalla ricostruzione di un gioco raccontato dal Tesauro nel ‘600 e basato su personaggi e intrecci dell’Orlando Furioso, il video richiama i multiformi stimoli narrativi e iconografici che dal poema sono stati generati giungendo fino ai giorni nostri. Il filmato avrà una sua collocazione all’interno di una postazione fissa del Museo Ariostesco.

L’evento è stato presentato questa mattina (20 gennaio) con la presenza di: Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Donatella Buonriposi, dirigente ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Niccolò Roni, consigliere delegato alla cultura di Castelnuovo, l’editrice Francesca Fazzi e l’architetto Piero Del Checcolo.

“Castelnuovo riparte dall’Ariosto – afferma il sindaco Tagliasacchi -. Stiamo investendo su cultura e turismo, con al centro del progetto la riqualificazione della Rocca. Questo progetto ha un respiro europeo, con la Rocca che si legherà a Mont’Alfonso per diventare un punto di riferimento per la Garfagnana con un museo moderno, multimediale e interattivo. In tutto questo il rapporto con il mondo della scuola è fondamentale: l’iniziativa del 24 gennaio è rivolta principalmente a loro. Sarà un evento importante, dove verrà proiettato un video intrigante che lega la cultura alla contemporaneità. La nostra sfida è quella di arrivare ai ragazzi”.

“Castelnuovo riparte dell’Ariosto e come istituto scolastico ci siamo subito interessati a questi lavori – commenta Donatella Buonriposi -. Ringrazio il comune di Castelnuovo per aver messo a disposizione un pullman per gli studenti per la giornata del 24 gennaio, in cui verrà proiettato un video molto interessante. Si può dire che sarà una lezione a pieno titolo. Il sindaco Tagliasacchi è sempre attento sulle tematiche culturali: il nostro sostegno a queste iniziative è totale”.

Il programma della giornata

L’appuntamento, fissato per le 16,30, inizierà con gli interventi del sindaco Andrea Tagliasacchi, Donatella Buonriposi, Niccolò Roni e Oscar Guidi (dirigente Isi Garfagnana). Sarà la stessa Lina Bolzoni con il prof Alessandro Benassi ad introdurre la visione di Labirinto Ariosto. Durante l’evento sarà distribuito un testo di accompagnamento e approfondimento curato da Alessandro Benassi e edito da Maria Pacini Fazzi. Il testo sarà il primo di una lunga serie di contributi legati al cantiere aperto, attraverso i quali verranno via-via affrontate le varie tematiche legate al progetto museale della Rocca.

La presentazione del video